Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации
Принятый закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные органами государственной власти РФ добровольческие формирования, «содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции». А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.
Действие закона, который вступит в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, и с 30 сентября 2022 г. – в Запорожской и Херсонской областях.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса