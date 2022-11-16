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Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, по которому статус ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты. Ранее закон был одобрен Госдумой.

Принятый закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные органами государственной власти РФ добровольческие формирования, «содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции». А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.

Действие закона, который вступит в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, и с 30 сентября 2022 г. – в Запорожской и Херсонской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных