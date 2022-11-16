Совфед одобрил закон о статусе ветерана для добровольцев на спецоперации

Принятый закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные органами государственной власти РФ добровольческие формирования, «содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции». А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.