Госдума приняла закон о признании добровольцев ветеранами
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», – заявил спикер ГД и один из авторов инициативы Вячеслав Володин.
Принятый закон устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные органами государственной власти РФ добровольческие формирования, «содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции». А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.
Действие закона, который вступит в силу с момента опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, и с 30 сентября 2022 г. – в Запорожской и Херсонской областях.
Над законопроектом во главе с Володиным работали 270 депутатов, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 1 ноября в Генштабе сообщили, что в добровольческие отряды записалось более 15 000 россиян.
Еще в марте президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.
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