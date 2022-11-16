Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
В Камбодже против главы МИД РФ Сергея Лаврова женщина, представившаяся журналисткой, попыталась совершить провокацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с радио Sputnik, записанном 15 ноября.
Дипломат рассказала, что инцидент произошел на выходе из здания, где проходило мероприятие, организованное камбоджийской стороной. По словам Захаровой, в этот момент к российскому министру «буквально прорвалась некая дама».
«То, что я видела вчера, я не видела никогда. Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса», — рассказала Захарова.
По ее словам, женщина пыталась дотронуться телефоном до главы российского МИД. Когда у «журналистки» спросили, какое издание она представляет, женщина спрятала свой бейдж и попыталась скрыться. Захарова подчеркнула, что это была «явно провокационная история».
Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень 12 ноября. На следующий день он принял участие в Восточноазиатском саммите. Уже 13 ноября российский министр отправился на саммит G20, который проходит на Бали 15-16 ноября. В этом году Лавров возглавил российскую делегацию на мероприятии.
14 ноября в ряде западных СМИ появилась информация о госпитализации министра, однако эти сообщения опровергла Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков». Захарова также опубликовала видео, на котором Лавров был занят подготовкой к саммиту.
Вчера дипломат завершил свое участие в саммите и покинул Бали. На полях саммита Лавров провел несколько встреч, в том числе со своими китайским и турецким коллегами Ван И и Мевлютом Чавушоглу. Также российский министр побеседовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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