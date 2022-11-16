Газета
Политика

Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Ведомости

В Камбодже против главы МИД РФ Сергея Лаврова женщина, представившаяся журналисткой, попыталась совершить провокацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с радио Sputnik, записанном 15 ноября.

Дипломат рассказала, что инцидент произошел на выходе из здания, где проходило мероприятие, организованное камбоджийской стороной. По словам Захаровой, в этот момент к российскому министру «буквально прорвалась некая дама».

«То, что я видела вчера, я не видела никогда. Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса», — рассказала Захарова. 

По ее словам, женщина пыталась дотронуться телефоном до главы российского МИД. Когда у «журналистки» спросили, какое издание она представляет, женщина спрятала свой бейдж и попыталась скрыться. Захарова подчеркнула, что это была «явно провокационная история».

Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень 12 ноября. На следующий день он принял участие в Восточноазиатском саммите. Уже 13 ноября российский министр отправился на саммит G20, который проходит на Бали 15-16 ноября. В этом году Лавров возглавил российскую делегацию на мероприятии. 

14 ноября в ряде западных СМИ появилась информация о госпитализации министра, однако эти сообщения опровергла Захарова. Публикации в СМИ она назвала «высшим пилотажем фейков». Захарова также опубликовала видео, на котором Лавров был занят подготовкой к саммиту.

Вчера дипломат завершил свое участие в саммите и покинул Бали. На полях саммита Лавров провел несколько встреч, в том числе со своими китайским и турецким коллегами Ван И и Мевлютом Чавушоглу. Также российский министр побеседовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных