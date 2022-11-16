МИД России ввел санкции против 52 политиков Ирландии
Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, под российские санкции попали премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, министр иностранных дел и обороны страны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти и министр финансов Паскаль Донохью. Также въезд в Россию теперь запрещен председателю дойла Шону О'Форилу и ряду сенаторов и депутатов нижней палаты парламента Ирландии.
«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам», — объяснили решение в МИДе.
Дипломаты также указали на нападение на российское посольство в Дублине. В МИДе считают, что инцидент стал следствием «подогрева русофобской истерии в ирландском обществе». Ведомство отметило, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от действий Дублина.
14 ноября МИД РФ также запретил въезд в страну 100 гражданам Канады. Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др. Отмечалось, что решение было принято в ответ на персональные канадские санкции против граждан России, в том числе российского руководства и журналистов.
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