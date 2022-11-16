МИД России ввел санкции против 52 политиков Ирландии

14 ноября МИД РФ также запретил въезд в страну 100 гражданам Канады. Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др. Отмечалось, что решение было принято в ответ на персональные канадские санкции против граждан России, в том числе российского руководства и журналистов.