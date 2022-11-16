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МИД России ввел санкции против 52 политиков Ирландии

Ведомости

Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В частности, под российские санкции попали премьер-министр Ирландии Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, министр иностранных дел и обороны страны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти и министр финансов Паскаль Донохью. Также въезд в Россию теперь запрещен председателю дойла Шону О'Форилу и ряду сенаторов и депутатов нижней палаты парламента Ирландии.

«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам», — объяснили решение в МИДе. 

Дипломаты также указали на нападение на российское посольство в Дублине. В МИДе считают, что инцидент стал следствием «подогрева русофобской истерии в ирландском обществе». Ведомство отметило, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от действий Дублина.

14 ноября МИД РФ также запретил въезд в страну 100 гражданам Канады. Ограничения коснулись, в частности, актеров Джима Керри и Кэтрин Винник, внука пособника нацистов Степана Бандеры Стефана Бандеры, а также ряда журналистов из компаний CBC, Global News, The Globe and Mail, CTV и др. Отмечалось, что решение было принято в ответ на персональные канадские санкции против граждан России, в том числе российского руководства и журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных