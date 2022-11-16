Посол Польши вызван в МИД России
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский вызван в МИД, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Польский посол вызван в МИД России», — написала она в своем Telegram-канале.
МИД Польши в ночь на 16 ноября вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева, который получил в дипведомстве ноту из-за инцидента с ракетой на востоке республики. После этого Захарова потребовала от руководства Польши извинений за вызов российского посла.
«Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?» — написала дипломат.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией».
Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными.
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