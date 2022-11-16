Посол Польши вызван в МИД России

МИД Польши в ночь на 16 ноября вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева, который получил в дипведомстве ноту из-за инцидента с ракетой на востоке республики. После этого Захарова потребовала от руководства Польши извинений за вызов российского посла.