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CNN: Украина признала использование ПВО недалеко от места ЧП с ракетой в Польше

Ведомости

Украинские военные сообщили США и союзникам, что они попытались перехватить российскую ракету примерно в то же время и вблизи того места, когда произошел инцидент на территории Польши, передает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что эта информация стала основой для составления оценки инцидента со стороны США. Представитель Пентагона, отвечая на запрос CNN, сослался на комментарии президента США Джо Байдена. «С точки зрения траектории маловероятно, что она [ракета] была выпущена из России», - сказал он.

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией». 

Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных