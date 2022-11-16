Кадырова объявили в розыск на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, пишет ТАСС со ссылкой на данные украинского МВД.
Как отмечает агентство, на сайте министерства Кадыров указан как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».
Ранее в августе СБУ предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».
В ответ глава Чечни попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Он также подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине.