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Кадырова объявили в розыск на Украине

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, пишет ТАСС со ссылкой на данные украинского МВД.

Как отмечает агентство, на сайте министерства Кадыров указан как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

Ранее в августе СБУ предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».

В ответ глава Чечни попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Он также подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине. 

Ранее по теме: Кадыров отреагировал на обвинения в «военных преступлениях» со стороны СБУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных