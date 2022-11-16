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Политика

Польша заявила об отказе от применения четвертой статьи договора НАТО

Ведомости

Власти Польши приняли решение не применять четвертую статью договора НАТО о срочных консультациях с членами альянса после ЧП с падением украинской ракеты на территории страны. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы, по сути, эти консультации проводим. Но, действительно, в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4-я статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом в рамках комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверяем предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол имел возможность ее использовать», — заявил польский политик (цитата по ТАСС). Он пояснил, что отказ от задействования данной статьи обусловлен тем, что речь не идет о преднамеренной атаке по Польше.

«Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали четвертую статью, но держали ее наготове», — добавил Моравецкий.

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией». Позже в ведомстве заявили, что в Польше упала ракета комплекса С-300, находящегося на вооружении Украины. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. По словам Дуды, есть большая вероятность, что эта ракета принадлежала ПВО Украины. 

В Белом доме сегодня заявили, что Вашингтон придерживается версии о том, что упавшая на территорию Польши ракета была запущена украинской ПВО. При этом украинская сторона уже выразила несогласие с подобными выводами.

Ранее по теме: В МИД России предупредили Польшу о рисках накачки Украины оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных