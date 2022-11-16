Польша заявила об отказе от применения четвертой статьи договора НАТО

«Мы, по сути, эти консультации проводим. Но, действительно, в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4-я статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом в рамках комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверяем предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол имел возможность ее использовать», — заявил польский политик (цитата по ТАСС). Он пояснил, что отказ от задействования данной статьи обусловлен тем, что речь не идет о преднамеренной атаке по Польше.