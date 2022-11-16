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В МИД России предупредили Польшу о рисках накачки Украины оружием

Ведомости

Варшаве следует больше думать о последствиях накачки Украины оружием, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя «РИА Новости» ситуацию с упавшей в Польше ракетой.

«Варшаве надо больше думать об угрозах самой Польше в результате массированной накачки Украины западными вооружениями», – сказал он.

Попытка «раздуть из мухи слона» в связи с инцидентом в Польше, по мнению дипломата, была обречена с самого начала вне зависимости от того, будут ли в НАТО проведены консультации по четвертой статье договора или нет.

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией». 

Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. По словам Дуды, есть большая вероятность, что эта ракета принадлежала ПВО Украины. Эту же версию поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, при этом, по его мнению, Украина не несет ответственность за данный инцидент.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение ускоренными темпами. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине, обвинив Запад в стремлении продлить конфликт и получить с этого выгоду.

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Ранее по теме: Дуда признал отсутствие доказательств российской принадлежности упавшей ракеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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