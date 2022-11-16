В МИД России предупредили Польшу о рисках накачки Украины оружием

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. По словам Дуды, есть большая вероятность, что эта ракета принадлежала ПВО Украины. Эту же версию поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, при этом, по его мнению, Украина не несет ответственность за данный инцидент.