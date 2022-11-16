Минобороны назвало разрушения в Киеве следствием падения украинских ракет
Российские военные вчера, 15 ноября, не наносили удары по объектам в Киеве, все разрушения в жилых кварталах города произошли вследствие падения украинских ракет, об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября высокоточным средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — сказал он.
Также Конашенков подчеркнул, что все цели вчерашнего массированного удара были достигнуты, объекты критической инфраструктуры и военного управления поражены.
Накануне, 15 ноября, украинские СМИ и местные чиновники сообщили о работе системы ПВО в Киеве. Информацию о взрывах позже подтвердил мэр города Виталий Кличко.
В украинских городах сигналы воздушной тревоги звучат регулярно с начала прошлого месяца. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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