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Минобороны назвало разрушения в Киеве следствием падения украинских ракет

Ведомости

Российские военные вчера, 15 ноября, не наносили удары по объектам в Киеве, все разрушения в жилых кварталах города произошли вследствие падения украинских ракет, об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября высокоточным средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — сказал он.

Также Конашенков подчеркнул, что все цели вчерашнего массированного удара были достигнуты, объекты критической инфраструктуры и военного управления поражены.

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Накануне, 15 ноября, украинские СМИ и местные чиновники сообщили о работе системы ПВО в Киеве. Информацию о взрывах позже подтвердил мэр города Виталий Кличко.

В украинских городах сигналы воздушной тревоги звучат регулярно с начала прошлого месяца. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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