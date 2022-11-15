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СМИ: в Киеве сработали системы ПВО

Ведомости

В Киеве слышны взрывы, также работают системы ПВО. Об этом сообщили ряд украинских СМИ и чиновников. 

О воздушной тревоге также сообщили в Telegram-канале администрации Киева. Кроме того, информацию о взрывах позже подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Также о взрывах написал мэр Львова Андрей Садовой. Кроме того, ПВО сработала в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях, заявили власти в своих Telegram-каналах.

Мэр Харькова Игорь Терехова также рассказал о взрывах. Он уточнил, что информации о пострадавших пока что нет. 

В украинских регионах сигналы воздушной тревоги звучат регулярно с начала прошлого месяца. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В предыдущий раз российская армия наносила удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины 31 октября. В Минобороны тогда отметили, что в результате атаки было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных