СМИ: в Киеве сработали системы ПВО
В Киеве слышны взрывы, также работают системы ПВО. Об этом сообщили ряд украинских СМИ и чиновников.
О воздушной тревоге также сообщили в Telegram-канале администрации Киева. Кроме того, информацию о взрывах позже подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Также о взрывах написал мэр Львова Андрей Садовой. Кроме того, ПВО сработала в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях, заявили власти в своих Telegram-каналах.
Мэр Харькова Игорь Терехова также рассказал о взрывах. Он уточнил, что информации о пострадавших пока что нет.
В украинских регионах сигналы воздушной тревоги звучат регулярно с начала прошлого месяца. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В предыдущий раз российская армия наносила удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины 31 октября. В Минобороны тогда отметили, что в результате атаки было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.
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