На Украине объявили воздушную тревогу и сообщили о новых взрывах
Власти Одесской области Украины сообщили о нанесении ударов по инфраструктуре региона впервые за несколько недель, передает AP со ссылкой на местную администрацию.
Воздушная тревога при этом объявлена во всех регионах Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Как отмечает Telegram-канал издания «Страна.ua», сообщения о взрывах поступили из Львовской, Днепропетровской и Винницкой областей, в Киеве работает ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении 15 ноября массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель этих ударов была достигнута, отметили там.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.
Ударам предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят, по данным российских силовых ведомств, спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». В случае продолжения попыток проведения терактов в РФ ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз», пообещал он тогда.
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