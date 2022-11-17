Рогов сообщил о переброске ВСУ двух бригад и артиллерии на запорожское направление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают группировку на запорожском направлении силами двух бригад, бронетехники и большого количества артиллерии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.
«В данный момент идет переброска двух бригад. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов... сейчас поступают и [155-мм гаубицы] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», – рассказал он.
Рогов также указал на предпосылки превращения наступления ВСУ в контрнаступление российских сил, что, по его мнению, понимает и украинская сторона, подорвавшая в районе села Черниговки мост недалеко от линии соприкосновения.
Позднее Рогов уточнил, что ВСУ могут перебросить на это направление до 40 000 человек.
Об усилении украинской группировки на запорожском направлении Рогов сообщил 12 ноября. По его словам, запорожское направление для Украины становится основным «в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны». Освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта, говорил он.
Тогда же Рогов заявил о нанесении превентивных ударов по украинским военным в области. По его данным, ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья, удары наносились по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника. 10 ноября Рогов заявил, что после отвода российских войск на левый берег Днепра запорожское направление станет приоритетным для ВСУ из-за планов Киева захватить Запорожскую АЭС.
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