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Рогов сообщил о переброске ВСУ двух бригад и артиллерии на запорожское направление

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают группировку на запорожском направлении силами двух бригад, бронетехники и большого количества артиллерии, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В данный момент идет переброска двух бригад. Причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов... сейчас поступают и [155-мм гаубицы] М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», – рассказал он.

Рогов также указал на предпосылки превращения наступления ВСУ в контрнаступление российских сил, что, по его мнению, понимает и украинская сторона, подорвавшая в районе села Черниговки мост недалеко от линии соприкосновения.

Позднее Рогов уточнил, что ВСУ могут перебросить на это направление до 40 000 человек.

Об усилении украинской группировки на запорожском направлении Рогов сообщил 12 ноября. По его словам, запорожское направление для Украины становится основным «в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны». Освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта, говорил он.

Тогда же Рогов заявил о нанесении превентивных ударов по украинским военным в области. По его данным, ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья, удары наносились по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника. 10 ноября Рогов заявил, что после отвода российских войск на левый берег Днепра запорожское направление станет приоритетным для ВСУ из-за планов Киева захватить Запорожскую АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных