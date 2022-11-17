Рогов сообщил о переброске ВСУ двух бригад и артиллерии на запорожское направление

Тогда же Рогов заявил о нанесении превентивных ударов по украинским военным в области. По его данным, ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья, удары наносились по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника. 10 ноября Рогов заявил, что после отвода российских войск на левый берег Днепра запорожское направление станет приоритетным для ВСУ из-за планов Киева захватить Запорожскую АЭС.