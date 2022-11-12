Рогов заявил об усилении украинской группировки на запорожском направлении

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на этой неделе сообщил, что власти региона не планируют в настоящее время эвакуировать жителей. «Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — пояснил он.