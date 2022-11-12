Рогов заявил об усилении украинской группировки на запорожском направлении
Киев усиливает группировку войск на запорожском направлении, российские силы на херсонском направлении перебросят на запорожский участок фронта, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, запорожское направление для Украины становится основным «в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны». Освободившиеся силы на херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта, сказал Рогов.
По данным запорожских властей, в планах у Украины «дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь». Еще одной линией удара Рогов назвал «форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС».
Вооруженные силы РФ нанесли превентивные удары по украинским военным в Запорожской области, сообщил 12 ноября Рогов. Он уточнил, что ВС РФ поразили намеченные цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле и в районе Запорожья. По его словам, удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и по позициям противника.
10 ноября Рогов заявил, что после отвода российских войск на левый берег Днепра запорожское направление станет приоритетным для ВСУ из-за планов Киева захватить Запорожскую АЭС.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на этой неделе сообщил, что власти региона не планируют в настоящее время эвакуировать жителей. «Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — пояснил он.