Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух украинских организаций

В Генпрокуратуре отметили, что решение было принято после изучения поступивших в ведомство материалов. Отмечается, что работа данных организаций представляет «угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». В Генпрокуратуре уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.