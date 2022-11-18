Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух украинских организаций
Генеральная прокуратура России признала деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО) нежелательной в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет об организациях «Религиозная организация "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" и "Благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна».
В Генпрокуратуре отметили, что решение было принято после изучения поступивших в ведомство материалов. Отмечается, что работа данных организаций представляет «угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». В Генпрокуратуре уточнили, что передали информацию в Минюст, который включит НПО в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
На этой неделе, 14 ноября, Генпрокуратура также признала нежелательной в России деятельность французской НПО Open Press. В ведомстве также отметили, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
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