Генпрокуратура признала нежелательной французскую организацию Open Press

На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательным в РФ американский научный центр имени Вудро Вильсона, а до этого в октябре – немецкую НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»). В августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.