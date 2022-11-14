Генпрокуратура признала нежелательной французскую организацию Open Press
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России французской неправительственной организации Open Press, сообщается на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации Open Press (Французская Республика)», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении будет передана в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательным в РФ американский научный центр имени Вудро Вильсона, а до этого в октябре – немецкую НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»). В августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.
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