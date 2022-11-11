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Генпрокуратура признала нежелательным американский научный центр им. Вудро Вильсона

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона в РФ, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Генпрокуратура направила информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Центр имени Вудро Вильсона был учрежден конгрессом США в 1968 г. и является, как утверждается на его сайте, «ключевым беспристрастным политическим форумом страны для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога». Назван центр в честь 28-го президента США (1913-1921 гг.), лауреата Нобелевской премии мира Томаса Вудро Вильсона.

Ранее в октябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»). В августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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