Генпрокуратура признала нежелательным американский научный центр им. Вудро Вильсона
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американского научного центра имени Вудро Вильсона в РФ, сообщается на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Генпрокуратура направила информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Центр имени Вудро Вильсона был учрежден конгрессом США в 1968 г. и является, как утверждается на его сайте, «ключевым беспристрастным политическим форумом страны для решения глобальных проблем посредством независимых исследований и открытого диалога». Назван центр в честь 28-го президента США (1913-1921 гг.), лауреата Нобелевской премии мира Томаса Вудро Вильсона.
Ранее в октябре Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО Dekabristen e.V. («Декабристы»). В августе Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22 Foundation. До этого в июле аналогичное решение было вынесено в отношении Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами). Деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, поясняли в ведомстве.
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