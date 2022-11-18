Песков усомнился в объективности решения суда по МН17 из-за отстранения России
Отстранение российской стороны от расследования дела о сбитом в небе над Украиной Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, не способствовало объективности разбирательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее решение суда в Гааге.
«Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому следствию. <...> Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования», — сказал Песков.
Он также указал на необходимость «глубокого анализа» судебного решения.
17 ноября суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Гаагский суд также признал виновными в крушении воздушного судна Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.
В МИД РФ назвали данное решение «политизированным» и заявили, что в основе разбирательства лежал «политический заказ». Ведомство также усомнилось в объективности и беспристрастности суда. По мнению российского министерства, голландский суд «подгонял» доказательную базу под приговор, игнорируя «противоречащие ему факты».
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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