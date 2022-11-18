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Песков усомнился в объективности решения суда по МН17 из-за отстранения России

Ведомости

Отстранение российской стороны от расследования дела о сбитом в небе над Украиной Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, не способствовало объективности разбирательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнее решение суда в Гааге.

«Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому следствию. <...> Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования», — сказал Песков.

Он также указал на необходимость «глубокого анализа» судебного решения.

17 ноября суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Гаагский суд также признал виновными в крушении воздушного судна Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.

В МИД РФ назвали данное решение «политизированным» и заявили, что в основе разбирательства лежал «политический заказ». Ведомство также усомнилось в объективности и беспристрастности суда. По мнению российского министерства, голландский суд «подгонял» доказательную базу под приговор, игнорируя «противоречащие ему факты».

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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