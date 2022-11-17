МИД: в основе суда по МН17 лежит политический заказ
Итоги разбирательства по делу о сбитом в небе над Украиной Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, говорят о том, что в основе суда лежал политический заказ против России. Такое заявление сделал МИД РФ, комментируя приговор, вынесенный ранее сегодня в Гааге.
«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — говорится в сообщении ведомства.
МИД РФ усомнился в объективности и беспристрастности суда в Гааге. По мнению российского министерства, голландский суд «подгонял» доказательную базу под приговор, игнорируя «противоречащие ему факты». Дипломаты указали на давление, которое было оказано на суд со стороны голландских политиков, прокуратуры и СМИ. Итог разбирательства в ведомстве назвали «политически мотивированным».
Кроме того, в российском ведомстве обратили внимание на выводы прокуратуры, основанные на показаниях анонимных свидетелей. В то же время суд в Гааге отказался учитывать довод защиты об отсутствии убедительных доказательств, что самолет был сбит российским ЗРК «Бук».
В МИДе сообщили, что Минобороны РФ рассекретило данные о передаче Украине ракеты, чей серийный номер совпадает с обломками на месте крушения. Однако голландский суд их проигнорировал, уточнили в ведомстве.
«Судебное разбирательство в Нидерландах имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства со своим обширным перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», — заявили в МИД РФ.
Ранее сегодня суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. «Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский», — заявил судья Хендрик Стейнхёйс.
Гаагский суд также признал виновными в крушении воздушного судна Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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