МИД: в основе суда по МН17 лежит политический заказ

Итоги разбирательства по делу о сбитом в небе над Украиной Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, говорят о том, что в основе суда лежал политический заказ против России. Такое заявление сделал МИД РФ, комментируя приговор, вынесенный ранее сегодня в Гааге.