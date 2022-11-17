Гаагский суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными по делу рейса MH17
Гаагский суд признал Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот») виновными в крушении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, передает ТАСС. Четвертый подсудимый Олег Пулатов был оправдан, суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму.
Суд также постановил, что Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. Они приговорены к пожизненному заключению.
Ранее сегодня суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Судья отметил, что что «Бук», из которого сбили MH17, якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Действия экипажа ЗРК установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно, вину они отрицают.
Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука». При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия, которая данные обвинения неоднократно опровергала. Нидерланды в ходе расследования отказались учесть данные России, согласно которым ракета, сбившая самолет, была запущена из украинского ЗРК «Бук» с подконтрольной Украине территории. Кроме того, как заявлял МИД России, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН17.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.