Россия изучит решение голландского суда по делу о крушении рейса MH17
Россия изучит решение голландского суда по делу о крушении «Боинга» в 2014 г. в Донбассе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в четверг.
«Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня суд в Гааге определил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. «Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский», — огласил судья Хендрик Стейнхёйс.
Помимо этого в суде заявили, что «Бук», из которого сбили MH17, якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Действия экипажа ЗРК установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты, добавил судья.
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к крушению MH17. Это один из бывших лидеров ополчения Донбасса россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), занимавший тогда пост министра обороны ДНР, и трое его подчиненных — граждане РФ Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех четверых судят заочно, вину они отрицают.
Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука». При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия, которая данные обвинения неоднократно опровергала. Нидерланды в ходе расследования отказались учесть данные России, согласно которым ракета, сбившая самолет, была запущена из украинского ЗРК «Бук» с подконтрольной Украине территории. Кроме того, как заявлял МИД России, именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН17.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.