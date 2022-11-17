Суд в Гааге признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

«Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие», — говорил президент России Владимир Путин по поводу данных ССГ в 2018 г. При этом, как отметил он, Boeing был сбит не российской ракетой, а Украина не выполнила требования ИКАО и не закрыла свое воздушное пространство.