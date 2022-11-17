Суд в Гааге признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17

Суд в Гааге признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении MH17Удар по Boeing предположительно был нанесен из «Бука» с поля под поселком Первомайский
Суд в Гааге после начала оглашения приговора по уголовному делу о сбитом в небе над Украиной Boeing 777, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, сообщил, что уже определено, откуда был совершен выстрел.
«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский», – сообщил судья Хендрик Стейнхёйс. Обвиняемыми по этому делу выступили россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и гражданин Украины Леонид Харченко («Крот»).
Гаагский суд признал виновными всех, кроме Пулатова, а также назначил им штраф в 16 млн евро. Суд пришел к выводу, что Пулатов невиновен и отклонил требование прокуратуры о его заключении в тюрьму.
Никто из фигурантов дела за восемь лет не признал вину, в суд не явился, и процесс – заочный. Рассматривал уголовное дело окружной суд Гааги, а судебные слушания проходили в комплексе «Схипхол», который расположен вблизи от одноименного международного аэропорта, где в память о жертвах трагедии катастрофы открыт мемориальный комплекс.
Boeing был сбит 17 июля 2014 г. в зоне боевых действий на востоке Украины, в 50 км от границы с Россией, спустя четыре месяца после начала конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). На борту находились 298 человек, все они погибли.
Для расследования была собрана международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Из выводов ССГ 2016 г. следует, что лайнер сбили представители ополчения ДНР ракетой 9М38 ЗРК «Бук»: эти следователи ссылаются на то, что она была направлена из района поселка Первомайский, который на тот момент контролировали ополченцы. Уже в 2019 г. следствие объявило, что ЗРК принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
В гаагском суде заявили, что «Бук», из которого сбили MH17, якобы привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. Действия экипажа ЗРК установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты, добавил судья.
«Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие», — говорил президент России Владимир Путин по поводу данных ССГ в 2018 г. При этом, как отметил он, Boeing был сбит не российской ракетой, а Украина не выполнила требования ИКАО и не закрыла свое воздушное пространство.
В Минобороны России в 2018 г. отмечали, что «Утес-Т», который 17 июля 2014 г. работал в Ростовской области, рядом с поселком Усть-Донецкий, не зафиксировал приближения каких-либо воздушных объектов к самолету с восточной стороны, в том числе со стороны населенных пунктов Снежное или Первомайское. Также в военном ведомстве утверждали, что никакие ЗРК Вооруженных сил России не пересекали границу.
Позднее представители защиты, в частности адвокат россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате, утверждала, что «технически было возможно сбить» самолет ракетой из «Бука» со стороны контролировавшегося Украиной пункта Зарощенское.
Россия изучит решение голландского суда, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 17 ноября.
В марте Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в рамках дела о крушении МН17. Стороны также хотят, чтобы ИКАО «приказала российским должностным лицам немедленно вступить в добросовестные переговоры» для решения вопроса о полном возмещении ущерба всем пострадавшим сторонам. Сумма не уточняется.