Министерская декларация АТЭС учла позицию России в итоговой декларации

По его словам, члены G7 активно выступали за упоминание в декларации конфликта на Украине. «АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС», — заявил замминистра.