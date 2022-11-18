Газета
Политика

Министерская декларация АТЭС учла позицию России в итоговой декларации

Ведомости

Декларация министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС принята в компромиссном виде с учетом позиции России, заявил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев на полях саммита.

«Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок», — отметил Ильичев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, члены G7 активно выступали за упоминание в декларации конфликта на Украине. «АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС», — заявил замминистра.

В итоге, по его словам, соответствующий пункт принят в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии. Кроме того, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь – разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB), добавил Ильичев.

Саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходит 18-19 ноября.

«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.

В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Россия экспортировала свыше 15 млн тонн зерна в рамках черноморской инициативы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных