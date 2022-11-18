Министерская декларация АТЭС учла позицию России в итоговой декларации
Декларация министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС принята в компромиссном виде с учетом позиции России, заявил заместитель главы Минэкономразвития Владимир Ильичев на полях саммита.
«Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок», — отметил Ильичев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, члены G7 активно выступали за упоминание в декларации конфликта на Украине. «АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС», — заявил замминистра.
В итоге, по его словам, соответствующий пункт принят в компромиссной редакции, аналогичной декларации G20 в Индонезии. Кроме того, достаточно большой блок посвящен ВТО, в первую очередь – разблокировке деятельности Органа по разрешению споров (DSB), добавил Ильичев.
Саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходит 18-19 ноября.
«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.
В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».
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