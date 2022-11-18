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В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией

Ведомости

США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Никто из США не толкает его к столу переговоров. Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас переговоров не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Белого дома еще раз подчеркнул, что решение о дальнейших переговорах с Россией должен принимать Киев.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «заманить» за стол переговоров не президента РФ Владимира Путина, а украинского лидера. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва рада приветствовать любые миротворческие усилия и поддержать их.

С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.

Лидеры западных стран не раз заявляли о необходимости возобновления переговорного процесса. Среди них президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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