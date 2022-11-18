В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией
США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Никто из США не толкает его к столу переговоров. Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас переговоров не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Белого дома еще раз подчеркнул, что решение о дальнейших переговорах с Россией должен принимать Киев.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «заманить» за стол переговоров не президента РФ Владимира Путина, а украинского лидера. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва рада приветствовать любые миротворческие усилия и поддержать их.
С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
Лидеры западных стран не раз заявляли о необходимости возобновления переговорного процесса. Среди них президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон.
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