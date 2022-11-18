В Белом доме заявили, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией

«Никто из США не толкает его к столу переговоров. Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас переговоров не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).