Япония окажет финансовую помощь странам, не поддержавшим осуждение России
МИД Японии решил выделить 12,8 млрд иен ($91,1 млн) финансовой помощи странам, выступившим против резолюции ООН, осуждающей спецоперацию России на Украине, передает телеканал NHK.
В рамках программы оказания правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA) предлагается выделить помощь, в частности, Лаосу на сумму 2,9 млрд иен ($21 млн), Вьетнаму — 1,7 млрд иен ($12 млн), Ирану — 1,6 млрд иен ($11 млн).
Минфин Японии обратился в МИД с призывом пересмотреть эти расходы, заявив о необходимости «стратегического использования» ODA. Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, назвало уместным весь объем выделяемой помощи, отметив, что она будет оказана через международные организации, а получателями станут в том числе и местные неправительственные организации.
Ранее в октябре Токио расширил санкции в отношении российских лиц и компаний, под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Из организаций под японские санкции попали «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», «ОДК-Климов» и др.
В июле Япония запретила экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Под санкции попали в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова, глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и др.
До этого Токио ввел также запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.
Ранее 14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию к ответственности за «нарушение международного права» в отношении Украины, в том числе через выплату репараций. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект этой резолюции «юридически ничтожным», а заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что западные страны должны возместить ущерб развивающимся странам за «колониальную политику, рабство и грабеж».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса