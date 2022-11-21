ЦИК сообщил о победе Токаева на выборах в Казахстане

В Казахстане 20 ноября прошли досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.