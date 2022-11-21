ЦИК сообщил о победе Токаева на выборах в Казахстане
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, одерживает победу на досрочных выборах главы государства республики, набрав 81,31% голосов, сообщил председатель ЦИК страны Нурлан Абдиров, передает Tengrinews.
Все остальные кандидаты набрали по 2-3% голосов. Всего в голосовании приняли участие свыше 8 300 000 человек, или 69,44% от общего числа избирателей.
В Казахстане 20 ноября прошли досрочные президентские выборы, которые нынешний глава республики Касым-Жомарт Токаев анонсировал 1 сентября. Тогда Токаев предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
В выборах также участвовали экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат», глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев и др.
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