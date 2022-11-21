Объем военной помощи США Украине с начала спецоперации превысил $20 млрд
Объем военной помощи, которую США предоставили Украине с февраля этого года, превысил $20 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии, которая транслировалась на странице Пентагона в Twitter.
«На данный момент мы предоставили Украине военной помощи на более чем $20 млрд», – заявил он.
Остин также подчеркнул, что США продолжат оказывать Украине помощь столько, «сколько потребуется».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. Кроме того, 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Также поддержку в размере $625 млн Киев получил в начале октября. 18 ноября стало известно, что группа республиканцев в палате представителей конгресса США потребовала проведения аудита оказанной Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.
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