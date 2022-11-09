В МИДе заявили о желании США «снять сливки» за счет поставок оружия Украине
США стремятся заработать на поставках оружия Украине, поэтому пытаются затянуть военный конфликт. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «РИА Новости».
Дипломат указал на тактику Вашингтона «войны на истощение». По его словам, американские власти «изматывают» россиян, украинцев, а также граждан стран Европы и США. Антонов подчеркнул, что ответственность за затягивание конфликта лежит на Белом доме.
«Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — пояснил российский посол.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
Уже 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. 4 ноября стало известно, что США предоставят Украине 45 чешских танков Т-72 на $400 млн.
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