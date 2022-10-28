Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн
США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму $275 млн Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны», — отметила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
26 октября стало известно, что Вашингтон передал Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. При этом американские власти пока что не одобрили поставку ПВО Patriot.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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