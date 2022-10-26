США отправили на Украину первые два комплекса NASAMS
США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил генеральный директор компании Raytheon Technologies (производит NASAMS) Грег Хейес в интервью CNBC.
«Мы передали два [комплекса] правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — рассказал Хейес.
Он добавил, что при этом американские власти пока что не одобрили поставку ПВО Patriot на Украину. По словам Хейеса, переговоры об этом ведутся регулярно, однако окончательное решение будет принимать Белый дом.
11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены в ближайшее время передать Украине два ЗРК NASAMS. Тогда же чиновник отметил, что Вашингтон продолжает обсуждать с украинской стороной возможность поставки дополнительных средств ПВО.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
Кроме того, 18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни альянс поставит Киеву сотни систем для борьбы с беспилотниками. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что накачивание Украины оружием лишь приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
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