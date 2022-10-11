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Советник Байдена заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS «в ближайшее время»

Ведомости

Вашингтон планирует «в самом ближайшем времени» предоставить Украине первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, передает Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать их в самом ближайшем времени», — сказал Кирби, не назвав дату планируемой поставки.

Чиновник добавил, что США продолжат обсуждать с украинской стороной возможность поставки дополнительных средств ПВО.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сегодня заявил, что возможная поставка Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности — это самый быстрый путь эскалации конфликта до мировой войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Поставки Вашингтоном Киеву передовых систем ПВО сделают конфликт дольше и болезненнее для украинской стороны, а целей России не изменят.

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Ранее по теме: Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных