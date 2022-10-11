Советник Байдена заявил о передаче Киеву двух ЗРК NASAMS «в ближайшее время»
Вашингтон планирует «в самом ближайшем времени» предоставить Украине первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, передает Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать их в самом ближайшем времени», — сказал Кирби, не назвав дату планируемой поставки.
Чиновник добавил, что США продолжат обсуждать с украинской стороной возможность поставки дополнительных средств ПВО.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сегодня заявил, что возможная поставка Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности — это самый быстрый путь эскалации конфликта до мировой войны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Поставки Вашингтоном Киеву передовых систем ПВО сделают конфликт дольше и болезненнее для украинской стороны, а целей России не изменят.
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