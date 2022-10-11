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Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны

Ведомости

Возможная поставка Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности — это самый быстрый путь эскалации конфликта до мировой войны, написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал он.

Издание Politico ранее сообщало, что Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь заявил, что Украина не получит летальное оружие от Вены, но поставки шлемов и бронежилетов продолжатся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных