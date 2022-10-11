Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны

Издание Politico ранее сообщало, что Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.