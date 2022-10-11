Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны
Возможная поставка Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности — это самый быстрый путь эскалации конфликта до мировой войны, написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал он.
Издание Politico ранее сообщало, что Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь заявил, что Украина не получит летальное оружие от Вены, но поставки шлемов и бронежилетов продолжатся.
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