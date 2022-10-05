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Минобороны сообщило об уничтожении ангара ВСУ с «Байрактарами»

Ведомости

Вооруженные силы России ударом ракеты «Искандер» уничтожили украинский ангар с беспилотниками Bayraktar в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – рассказал он.

В оборонном ведомстве также рассказали, что за сутки уничтожили шесть БПЛА, сбили МиГ-29 ВВС Украины, а также уничтожили в воздухе 15 снарядов РСЗО HIMARS.

ВСУ, отметил Конашенков, потеряли до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники на Харьковском направлении, более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехник – на Донецком, а также свыше 120 человек и 10 единиц техники – на Херсонском.

Турецкие беспилотники Bayraktar использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Турецкая компания Baykar Makina ранее купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных