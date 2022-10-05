Минобороны сообщило об уничтожении ангара ВСУ с «Байрактарами»
Вооруженные силы России ударом ракеты «Искандер» уничтожили украинский ангар с беспилотниками Bayraktar в Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – рассказал он.
В оборонном ведомстве также рассказали, что за сутки уничтожили шесть БПЛА, сбили МиГ-29 ВВС Украины, а также уничтожили в воздухе 15 снарядов РСЗО HIMARS.
ВСУ, отметил Конашенков, потеряли до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники на Харьковском направлении, более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехник – на Донецком, а также свыше 120 человек и 10 единиц техники – на Херсонском.
Турецкие беспилотники Bayraktar использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.
Турецкая компания Baykar Makina ранее купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.
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