Минобороны сообщило об уничтожении ангара ВСУ с «Байрактарами»

Турецкая компания Baykar Makina ранее купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.