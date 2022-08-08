Турецкая компания купила участок на Украине для завода Bayraktar
Турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, заявил в интервью «РБК-Украина» посол страны в Турции Василий Боднар.
«Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», — подчеркнул дипломат.
По его словам, это не только политическое, но и практическое решение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, добавил Боднар.
В конце июня Baykar Makina пообещала безвозмездно поставить Украине три летательных аппарата. Украина начала закупать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г.
В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.
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