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Песков: завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию

Ведомости

Демилитаризация затронет завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, если он будет построен на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам факт создания такого объекта, который сразу же конечно же подпадет под тему демилитаризации, это надо понимать», – сказал он. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Как отметил посол Турции в Киеве Василий Боднар, это не только политическое, но и практическое решение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, добавил Боднар.

Киев начал закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных