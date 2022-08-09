Песков: завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию
Демилитаризация затронет завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, если он будет построен на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам факт создания такого объекта, который сразу же конечно же подпадет под тему демилитаризации, это надо понимать», – сказал он. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.
Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Как отметил посол Турции в Киеве Василий Боднар, это не только политическое, но и практическое решение, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, добавил Боднар.
Киев начал закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.
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