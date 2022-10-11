Кремль: поставки США Украине систем ПВО не изменят целей России
Поставки Вашингтоном Киеву передовых систем ПВО, анонсированные накануне президентом США Джо Байденом, сделают конфликт дольше и болезненнее для украинской стороны, а целей России не изменят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы узнали вчера о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Ну еще раз повторяю — да, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны. Но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», – сказал он.
Комментируя вопрос о том, станут ли США стороной конфликта после таких поставок, Песков отметил, что Вашингтон уже «изрядно залез» в него.
Поставки систем ПВО Байден пообещал накануне в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этому предшествовали усиленные обстрелы российскими силами украинской территории после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине.
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