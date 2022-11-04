Пентагон сообщил о военной помощи Украине на $400 млн
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн, который будет включать 45 чешских танков Т-72, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украине объемом около $400 млн», – сказала она. По ее словам, передача танков произойдет при участии Нидерландов и Чехии, также выделенные средства пойдут на обновление систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk.
Средства будут выделены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – она предполагает, что Минобороны будет осуществлять поставки не из собственных запасов, а заключит контракты с производителями вооружений.
28 октября Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. По ее словам, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.