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Пентагон сообщил о военной помощи Украине на $400 млн

Ведомости

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн, который будет включать 45 чешских танков Т-72, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украине объемом около $400 млн», – сказала она. По ее словам, передача танков произойдет при участии Нидерландов и Чехии, также выделенные средства пойдут на обновление систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk.

Средства будут выделены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – она предполагает, что Минобороны будет осуществлять поставки не из собственных запасов, а заключит контракты с производителями вооружений.

28 октября Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. По ее словам, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.

В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных