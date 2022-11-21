«Коммерсантъ» узнал о просьбе издателей уточнить закон об ЛГБТ-пропаганде
В начале ноября издатели обратились к Российскому книжному союзу (РКС) с предложениями по изменению закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также мониторингу нарушений в новых книгах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо группы «Эксмо-АСТ».
В «Эксмо» отметили, что в текущем варианте формулировки законопроекта фактически вводят запрет на любую информацию для несовершеннолетних, связанную с ЛГБТ, «даже если контекст упоминания является изложением исторических фактов».
Издательство указало на постановление Конституционного суда от 2014 г., в котором говорится, что информация о нетрадиционных отношениях может быть распространена среди несовершеннолетних в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте. Подобной формулировкой издатели предлагают дополнить законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Глава «Альпины» Алексей Ильин также напомнил, что в настоящее время у издательств нет системы цензурирования книг, а значит, согласно текущим критериям и ресурсам, «можно принять, по сути, только одно решение — прекратить издавать книги, в которых есть даже малейшее упоминание ЛГБТ-темы».
По словам источника газеты в одном из книжных сервисов, издатели уже предлагали организовать систему контроля за новыми книгами через Роскомнадзор. Согласно инициативе, автор, издатель или другой представитель отрасли должны получать от Роскомнадзора заключение о наличии нарушения в рукописи или уже вышедшей книге.
Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что ежемесячно на платформах самиздата появляются тысячи новых произведений. По его мнению, из-за отсутствия четких критериев выявить нарушения в текстах проблематично, а работа специалиста, который проверяет книгу на соответствие законодательству, «стоит в среднем 100 000 руб. за наименование». Источник добавил, что логичнее было бы проводить мониторинг силами Роскомнадзора с привлечением автоматизированных алгоритмов. Такое предложение было направлено в ведомство, уточнил собеседник.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Как сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который курирует доработку законопроекта, 21 ноября состоится обсуждение поправок к проекту ко второму чтению. РКС приглашен на заседание, уточнил Хинштейн.
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