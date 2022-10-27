Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России поддержан Госдумой в первом чтении, пишет ТАСС. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ.
Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ в России. В разработке проекта приняли участие около 400 депутатов из 450. Среди авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии от всех пяти фракций. Изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).
За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
За нарушение запрета пропаганды педофилии грозит штраф от 200 000 до 800 000 руб. для граждан, от 400 000 до 2 млн руб. для должностных лиц, от 1 до 10 млн руб. или приостановление деятельности для юрлиц.
За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание сменить пол, грозит штраф от 50 000 до 200 000 руб. для граждан, от 100 000 до 400 000 руб. для должностных лиц и от 800 000 до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.
Володин заявил, что не исключает поступления ужесточающих поправок к законопроекту о полном запрете ЛГБТ-пропаганды ко второму чтению. «Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — ранее заявил Вячеслав Володин.
Соавтор законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России Александр Хинштейн заявил, что пока депутаты не планируют полностью запрещать гомосексуальность в России.
«Мы не запрещаем это явление (ЛГБТ) и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует»,— сказал Хинштейн. «Задача— сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции более чем существенны. Задача— не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило»,— добавил депутат.
Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 г.
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