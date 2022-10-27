Газета
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Ведомости

Законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России поддержан Госдумой в первом чтении, пишет ТАСС. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ.

Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ в России. В разработке проекта приняли участие около 400 депутатов из 450. Среди авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии от всех пяти фракций. Изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Большинство депутатов Госдумы подписались под проектом закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Инициатива по противодействию нетрадиционным ценностям внесена в парламент всеми фракциями

За нарушение запрета пропаганды педофилии грозит штраф от 200 000 до 800 000 руб. для граждан, от 400 000 до 2 млн руб. для должностных лиц, от 1 до 10 млн руб. или приостановление деятельности для юрлиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание сменить пол, грозит штраф от 50 000 до 200 000 руб. для граждан, от 100 000 до 400 000 руб. для должностных лиц и от 800 000 до 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Володин заявил, что не исключает поступления ужесточающих поправок к законопроекту о полном запрете ЛГБТ-пропаганды ко второму чтению. «Мы должны защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — ранее заявил Вячеслав Володин.

Соавтор законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России Александр Хинштейн заявил, что пока депутаты не планируют полностью запрещать гомосексуальность в России.

«Мы не запрещаем это явление (ЛГБТ) и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует»,— сказал Хинштейн. «Задача— сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции более чем существенны. Задача— не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило»,— добавил депутат.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных