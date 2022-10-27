Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

«Мы не запрещаем это явление (ЛГБТ) и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует»,— сказал Хинштейн. «Задача— сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции более чем существенны. Задача— не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило»,— добавил депутат.