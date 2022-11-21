В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ

Представитель Кремля напомнил о событиях конца прошлого и начала текущего года, когда ОБСЕ отвергла предложения России по вопросам безопасности. «Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как организации, — это однозначно», — отметил Песков.