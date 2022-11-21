В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ
Отказ Польши допустить главу МИД РФ Сергея Лаврова до участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ — это «большая головная боль» для организации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил о событиях конца прошлого и начала текущего года, когда ОБСЕ отвергла предложения России по вопросам безопасности. «Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как организации, — это однозначно», — отметил Песков.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ должно пройти в Лодзи 1-2 декабря. Ранее в МИДе заявили, что недопуск Лаврова до участия — это провокационное решение, которое несовместимо со статусом председателя организации. В ведомстве также отметили, что в течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава рушила еe основы.
На прошлой неделе первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участия в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. По словам сенатора, на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 25 ноября, которое пройдет в Варшаве, планируется обсуждение поправки в регламент, которая создаст механизм и предусмотрит основания для приостановки действия мандата отдельных государств в органах ассамблеи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса