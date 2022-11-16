Польша отказалась выдавать российской делегации визы для участия в сессии ОБСЕ
Российские парламентарии не смогут принять участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — отметил политик (цитата по «РИА Новости»).
По словам сенатора, на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 25 ноября, которое пройдет в Варшаве, планируется обсуждение поправки в регламент, которая создаст механизм и предусмотрит основания для приостановки действия мандата отдельных государств в органах ассамблеи.
В июле Россия отказалась признавать решения сессии ПА, поскольку сессия ОБСЕ проходила без участия РФ. Глава делегации РФ в ПА Петр Толстой говорил, что формулировки некоторых пунктов, которые войдут в итоговую декларацию, носят «крайне политизированный характер».
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.
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