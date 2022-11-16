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Политика

Польша отказалась выдавать российской делегации визы для участия в сессии ОБСЕ

Ведомости

Российские парламентарии не смогут принять участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей России и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — отметил политик (цитата по «РИА Новости»).

По словам сенатора, на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 25 ноября, которое пройдет в Варшаве, планируется обсуждение поправки в регламент, которая создаст механизм и предусмотрит основания для приостановки действия мандата отдельных государств в органах ассамблеи.

В июле Россия отказалась признавать решения сессии ПА, поскольку сессия ОБСЕ проходила без участия РФ. Глава делегации РФ в ПА Петр Толстой говорил, что формулировки некоторых пунктов, которые войдут в итоговую декларацию, носят «крайне политизированный характер».

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных