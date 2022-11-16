Польша отказалась выдавать российской делегации визы для участия в сессии ОБСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.