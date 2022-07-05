Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
Сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проходит без участия России, поэтому российская делегация не будет признавать решения ассамблеи, заявил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой. 29-я ежегодная сессия проходит в Бирмингеме 2-6 июля.
«Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», — отметил Толстой (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в отсутствие российской делегации участники сессии обсуждают вопросы, касающиеся России. Он отметил, что формулировки некоторых пунктов, которые войдут в итоговую декларацию, носят «крайне политизированный характер». «Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными», — заключил он.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.
В Госдуме тогда объявили, что Россия денонсирует устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и еще четыре конвенции, не отвечающие интересам страны. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия перестанет быть стороной Конвенции по правам человека с 16 сентября.