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Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ

Ведомости

Сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ проходит без участия России, поэтому российская делегация не будет признавать решения ассамблеи, заявил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой. 29-я ежегодная сессия проходит в Бирмингеме 2-6 июля.

«Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», — отметил Толстой (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в отсутствие российской делегации участники сессии обсуждают вопросы, касающиеся России. Он отметил, что формулировки некоторых пунктов, которые войдут в итоговую декларацию, носят «крайне политизированный характер». «Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными», — заключил он. 

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта проголосовала за предложение исключить Россию из своего состава в связи с военной операцией на Украине. С того же дня страна перестала быть членом Совета Европы, куда вступила в 1996 г., однако официальные российские лица заявляли, что днем ранее Москва первой приняла решение о выходе из организации.

В Госдуме тогда объявили, что Россия денонсирует устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и еще четыре конвенции, не отвечающие интересам страны. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия перестанет быть стороной Конвенции по правам человека с 16 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных