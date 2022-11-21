Эрдоган объяснил операцию в Сирии невыполнением соглашений России
Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган напомнил о сочинском соглашении, заключенном в 2019 г. между Турцией и Россией, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
«На них [России] лежала ответственность за то, чтобы очистить этот район от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против этого и что предпримем шаги против тамошних террористов, если они не смогут этого сделать», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah.
Турецкий лидер также сообщил, что в операции приняли участие почти 70 самолетов, включая беспилотники, и добавил, что в общей сложности было уничтожено 89 террористических объектов, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады боеприпасов.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.
Турция провела в северных районах Сирии с 2017 г. три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 30 мая, Эрдоган также заявил о необходимости обеспечить безопасность на севере Сирии, откуда продолжают совершаться нападения на республику со стороны РПК и «Сил народной самообороны».
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