Эрдоган объяснил операцию в Сирии невыполнением соглашений России

«На них [России] лежала ответственность за то, чтобы очистить этот район от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против этого и что предпримем шаги против тамошних террористов, если они не смогут этого сделать», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah.