Россия и Турция активно ищут компромисс в Сирии и Ливии
Визит турецкой правительственной делегации в Москву затянулся на беспрецедентные три дня в связи с важностью обсуждаемых вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и Ливии, заявил российский источник, близкий к переговорам. Как сообщал МИД России, межведомственную турецкую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал, а в ее состав вошли представители турецких вооруженных сил и Национальной разведывательной организации. С российской стороны переговоры проводили спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и представители Минобороны и спецслужб.
Российско-турецкие переговоры идут на фоне обострения военной обстановки в Сирии и Ливии. В Сирии на прошлой неделе правительственные войска начали успешное наступление в анклаве Идлиб, что вызвало публичную озабоченность со стороны Турции. На 7 января назначено голосование в турецком парламенте о возможной отправке войск в Ливию, где Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Хафтара уже несколько недель штурмует столицу страны Триполи, подконтрольную Переходному национальному совету (ПНС). Это правительство открыто поддерживает Турция и уже длительное время поставляет ему вооружения. Кроме того, Турция заключила с ПНС соглашение о разделе экономической зоны в Средиземном море, которое вызвало энергичный протест со стороны Греции.