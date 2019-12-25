Россия и Турция активно ищут компромисс в Сирии и Ливии

Российско-турецкие переговоры идут на фоне обострения военной обстановки в Сирии и Ливии. В Сирии на прошлой неделе правительственные войска начали успешное наступление в анклаве Идлиб, что вызвало публичную озабоченность со стороны Турции. На 7 января назначено голосование в турецком парламенте о возможной отправке войск в Ливию, где Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Хафтара уже несколько недель штурмует столицу страны Триполи, подконтрольную Переходному национальному совету (ПНС). Это правительство открыто поддерживает Турция и уже длительное время поставляет ему вооружения. Кроме того, Турция заключила с ПНС соглашение о разделе экономической зоны в Средиземном море, которое вызвало энергичный протест со стороны Греции.