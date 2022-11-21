Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта

Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США, уточняется в генеральной лицензии. В сентябре аналогичное разрешение было продлено до 7 декабря, а предыдущее — до 30 сентября.