Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта
Министерство финансов США продлило разрешение американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 7 марта 2023 г. Об этом говорится в документе, предыдущая версия которого позволяла проводить такого рода сделки до 7 декабря.
«Физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты до 12:01 по времени Восточного побережья США 7 марта 2023 г.», — говорится в документе.
Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США, уточняется в генеральной лицензии. В сентябре аналогичное разрешение было продлено до 7 декабря, а предыдущее — до 30 сентября.
10 ноября министерство финансов США разрешило физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, опубликовав соответствующую генеральную лицензию.
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