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Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 7 марта

Ведомости

Министерство финансов США продлило разрешение американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 7 марта 2023 г. Об этом говорится в документе, предыдущая версия которого позволяла проводить такого рода сделки до 7 декабря.

«Физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты до 12:01 по времени Восточного побережья США 7 марта 2023 г.», — говорится в документе.

Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США, уточняется в генеральной лицензии. В сентябре аналогичное разрешение было продлено до 7 декабря, а предыдущее — до 30 сентября.

10 ноября министерство финансов США разрешило физическим и юридическим лицам страны участвовать в операциях, необходимых для работы российских дипломатических представительств, опубликовав соответствующую генеральную лицензию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных