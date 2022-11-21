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В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных

Ведомости

В Госдуму внесен проект постановления о заявлении нижней палаты в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими силами. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Думы.

Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В проекте отмечается, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Украины. В связи с этим Дума призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных.

Комментируя проект, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал не дать уйти от ответственности всем тем, кто был причастен к этому преступлению. «Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям», — написал он в Telegram-канале.

18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.

После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также заверил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных