В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных

Комментируя проект, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал не дать уйти от ответственности всем тем, кто был причастен к этому преступлению. «Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям», — написал он в Telegram-канале.