В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных
В Госдуму внесен проект постановления о заявлении нижней палаты в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими силами. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных Думы.
Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В проекте отмечается, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Украины. В связи с этим Дума призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных.
Комментируя проект, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал не дать уйти от ответственности всем тем, кто был причастен к этому преступлению. «Предлагаем призвать парламенты стран мира однозначно осудить зверства укронацистов и не дать уйти от ответственности ни убийцам военнопленных, ни их непосредственным покровителям», — написал он в Telegram-канале.
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также заверил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне.
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