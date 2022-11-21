В Кремле обещали наказать расстрелявших российских военных
Россия сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в расстреле российских военнослужащих в селе Макеевка Луганской народной республики, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, для того чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто может быть к нему причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — сказал он.
Песков также отметил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне, если это будет иметь «какие-то намеки на эффективность». В противном случае «это не будет иметь смысла».
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является исключением и первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
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