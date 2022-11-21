В Кремле обещали наказать расстрелявших российских военных

«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, для того чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто может быть к нему причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — сказал он.