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СПЧ призвал создать комиссию по расследованию преступлений украинских военных

Ведомости

Российский Совет по правам человека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений украинских военных и воюющих на их стороне боевиков, сообщает пресс-служба СПЧ.

«Мы, члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями, присоединяемся к призывам ООН тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ и привлечь виновных к ответственности… Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков», — говорится в сообщении.

В СПЧ отметили, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки.

На этой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

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Организация объединенных наций (ООН) призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.

Расстрел российских военнопленных в Макеевке был осуществлен солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявил ранее ТАСС офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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