Госдеп: в США следят за сообщениями об убийстве пленных солдат ВС РФ
США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских военнопленных, заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая пресечения военных преступлений и их расследование.
«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — отметила она (цитата по ТАСС).
Ван Шак также призвала Украину и все стороны конфликта продолжать придерживаться международных обязательств и права. «В противном случае они столкнутся с последствиями», — заключила она.
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша со свидетельствами жестокого обращения со стороны Украины с российскими военнопленными.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.