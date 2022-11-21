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Госдеп: в США следят за сообщениями об убийстве пленных солдат ВС РФ

Ведомости

США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских военнопленных, заявила американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая пресечения военных преступлений и их расследование.

«Разумеется, мы очень внимательно за этим следим. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной степени применяются ко всем сторонам», — отметила она (цитата по ТАСС).

Ван Шак также призвала Украину и все стороны конфликта продолжать придерживаться международных обязательств и права. «В противном случае они столкнутся с последствиями», — заключила она.

18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.

После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

Заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша со свидетельствами жестокого обращения со стороны Украины с российскими военнопленными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных