Вучич назвал тяжелой ситуацию в Косове и Метохии
Ситуация в Косове и Метохии после провала переговоров в Брюсселе тяжелая, на грани столкновений, заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.
«Ситуация в Косове тяжелая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Помимо этого он заявил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано ранее сегодня сообщил, что Сербия и Косово не смогли достичь договоренностей о деэскалации в ходе переговоров в Брюсселе.
1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила стали штрафовать. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составляет 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
В связи с принятым властями Косова решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова.
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