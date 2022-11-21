Вучич назвал тяжелой ситуацию в Косове и Метохии

1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила стали штрафовать. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составляет 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.