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Вучич назвал тяжелой ситуацию в Косове и Метохии

Ведомости

Ситуация в Косове и Метохии после провала переговоров в Брюсселе тяжелая, на грани столкновений, заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

«Ситуация в Косове тяжелая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Помимо этого он заявил, что власти самопровозглашенной республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано ранее сегодня сообщил, что Сербия и Косово не смогли достичь договоренностей о деэскалации в ходе переговоров в Брюсселе.

1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила стали штрафовать. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составляет 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

В связи с принятым властями Косова решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова.

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Ранее по теме: Сербия и Косово не смогли договориться о деэскалации на переговорах в Брюсселе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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